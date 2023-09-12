Trabzonspor-Beşiktaş maçı için ‘taraftar’ kararı
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Trabzonspor-Beşiktaş maçı için ‘taraftar’ kararı

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında pazar günü oynanacak maça siyah beyazlı taraftarların alınmamasına kararı verildi.

Trabzonspor, Süper Ligin 5’inci haftasında 17 Eylül Pazar günü sahasında İstanbul ekibi Beşiktaş’ı konuk edecek. Müsabaka öncesinde Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda, her 2  kulübün de talebi üzerine Papara Parkta oynanacak maça siyah beyazlı taraftarların alınmamasına karar verildi.

(DHA)

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