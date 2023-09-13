Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
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Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig’in 5’inci haftasında görev yapacak hakemler açıkladı. 17 Eylül Pazar günü saat 20.00 başlayacak olan Trabzonspor – Beşiktaş karşılaşmasında Volkan Bayarslan düdük çalacak. Geçtiğimiz sezon ligde oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçını da Volkan Bayarslan yönetmişti.

Süper Lig’de 5’inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şu şekilde;

16 Eylül Cumartesi

17.00 Konyaspor – Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek

17.00 Kayserispor – Gaziantep FK: Ümit Öztürk

20.00 Galatasaray – Samsunspor: Cihan Aydın

20.00 Adana Demirspor – Pendikspor: Mert Güzenge

17 Eylül Pazar

17.00 Fenerbahçe – Antalyaspor: Halil Umut Meler

17.00 İstanbulspor – Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Alanyaspor – Kasımpaşa: Turgut Doman

20.00 Trabzonspor – Beşiktaş: Volkan Bayarslan

18 Eylül Pazartesi

20.00 Fatih Karagümrük – Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Sivasspor – MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

(DHA)

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