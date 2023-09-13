Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Süper Lig’in 5’inci haftasında görev yapacak hakemler açıkladı. 17 Eylül Pazar günü saat 20.00 başlayacak olan Trabzonspor – Beşiktaş karşılaşmasında Volkan Bayarslan düdük çalacak. Geçtiğimiz sezon ligde oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçını da Volkan Bayarslan yönetmişti.
Süper Lig’de 5’inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şu şekilde;
16 Eylül Cumartesi
17.00 Konyaspor – Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek
17.00 Kayserispor – Gaziantep FK: Ümit Öztürk
20.00 Galatasaray – Samsunspor: Cihan Aydın
20.00 Adana Demirspor – Pendikspor: Mert Güzenge
17 Eylül Pazar
17.00 Fenerbahçe – Antalyaspor: Halil Umut Meler
17.00 İstanbulspor – Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Alanyaspor – Kasımpaşa: Turgut Doman
20.00 Trabzonspor – Beşiktaş: Volkan Bayarslan
18 Eylül Pazartesi
20.00 Fatih Karagümrük – Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Sivasspor – MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay
(DHA)