Trabzon’da tarihe tanıklık eden 86 anıt ağaç tescillendi

Trabzon’da 86 adet anıt ağaç, Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce tescil edildi.

Tarihi dönemlere ait ender bulunan, özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gereken anıt ağaçların tescil edilmesi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak, envanter ve bakım işlerini yürütmek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının görevleri arasında bulunuyor.

Bu anlamda şehir genelinde söz konusu özellikleri taşıyan 86 adet anıt ağaç Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce tescil edildi. Anıt ağaçların bakım ve rehabilitasyonunu yapmak amacıyla Bakanlıkça çalışma başlatılırken, şuana kadar Sürmene’de 33, Of’ta 11, Akçaabat’ta 5 adet olmak üzere 49 adet anıt ağacın bakım ve rehabilitasyon çalışmasının Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü denetiminde tamamlandığı bildirildi. (İHA)