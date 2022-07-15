Trabzon’da silahlı kavga: 3 yaralı
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Trabzon’da silahlı kavga: 3 yaralı

Trabzon’un Sürmene ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sürmene-Köprübaşı dolmuş durağının yanındaki banklarda oturan 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kimliği belirlenemeyen şahıs, belinden çıkardığı tabanca ile 3 kişiye ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar çeşitli hastanelere sevk edildi.

3 kişiyi silahla yaralandıktan sonra kaçan şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Trabzon’da silahlı kavga: 3 yaralı
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