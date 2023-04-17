Trabzon’da sessiz gece! Dev maçta puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş golsüz berabere kaldı.

16. dakikada Bakasetas’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Gomez’in kafa şutu sonrası top az farkla yandan auta çıktı.

Daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda her iki takımda etkili gol pozisyonu üretemedi.

Takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

51. dakikada Aboubakar’ın pasına hareketlenen Ghezzal’ın ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kontrol etti.

65. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına hareketlenen Abdülkadir Ömür’ün aşırtma vuruşunda kaleci Mert Günok, topa uzanarak sahip oldu.

66. dakikada Gedson Fernandes’in ceza alanı çizgisi üzerinde yerden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.

71. dakikada ceza alanı sağ çaprazında Markovic’in şutunda kaleci Mert Günok’un güçlükle çeldiği topu savunmada Onur Bulut, Eren Elmalı’dan önce araya girerek uzaklaştırdı.

73. dakikada Eren Elmalı’nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür’ün kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

81. dakikada Markovic’in soldan arka direğe ortasında, Gomez’in içeriye çıkardığı topu çizgi önünde Colley, Trezeguet’den önce uzaklaştırdı. Topu takip eden Eren Elmalı’nın şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

85. dakikada Trezeguet’nin ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Mert Günok, yerden seken topu kornere çeldi.

86. dakikada Redmond’un ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır büyük bir tehlikeyi önledi.

88. dakikada Redmond’un sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde Mulaka’nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır çizgi önünde topu çıkardı.

90+1. dakikada Trezeguet’nin ceza alanı hemen dışından sert şutunda, kaleci Mert Günok topu kornere gönderdi.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Beşiktaş’ın galibiyet serisi Trabzon’da sonlandı

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında konuk olduğu Trabzonspor’la 0-0 berabere kalan Beşiktaş’ın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son oynadığı 5 maçta 15 puan elde eden siyah-beyazlı takım, Trabzon deplasmanında 2 puan bıraktı.

Beşiktaş, ligde puanını 56’ya yükseltirken, 3. sıradaki yerini korudu.

Trabzonspor, 2 maç sonra puan elde etti

Trabzonspor, ligde 2 maç aradan sonra puan kazandı.

Sahasında Yukatel Kayserispor’a 4-3 mağlup olan ve ardından deplasmanda Kasımpaşa’ya 2-0 yenilen bordo-mavililer, Beşiktaş önünde 1 puana aldı.

Trabzonspor, puanını 45’e yükselterek 6. sırada kendisine yer buldu.

İki oyuncu cezalı duruma düştü

Bordo-mavili takımda 2 oyuncu cezalı duruma düştü.

Karadeniz ekibinde Bakasetas ve Gbamin, 4. sarı kartlarını görerek gelecek hafta deplasmanda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında oynama şanslarını kaybetti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Burada 2 puan kaybetmek üzüntü verici

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında konuk olduğu Trabzonspor ile golsüz berabere kalan Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş, 5 maçlık galibiyet serisinden sonra 2 puan kaybetmelerinin üzüntü verici olduğunu söyledi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın zorlu geçeceğini bildiklerini belirterek, “Güzel hava, güzel zemin, iyi bir rakip… Geçen senenin şampiyonu Trabzonspor ile oynarken maçın zor olması normal. İlk yarı zorlukları aşacak durum olmasına rağmen hazırlık maçı gibi bir oyun oynadık. Kazanma arzumuzu sahaya yansıtamadık. İlk yarıyı çöpe attık.” dedi.

İkinci yarı Trabzonspor coşkuyla üzerlerine gelince kenardaki hızlı oyuncularını kullanmak istediklerini anlatan Güneş, şöyle devam etti:

“Oyun gitti ve geldi ama oyun kalitesi açısından bizim için iyi olmadı. Gol pozisyonu bulduk ama oyun üstünlüğü daha fazla olmadı. Konsantrasyon, motivasyon düşük olduğu zaman oyuncu kalitesi aşağı düşer. 5 maç galibiyet sonrası hafta içindeki maç mı neden oldu ona bakacağız. Kazanma isteği var ama sahaya yansıyan durum yok. Bu seriden sonra burada 2 puan kaybetmek üzüntü verici. Orta saha ve hücumda düşündüğümüz oyunun altında oynadık. Kaybettiğimiz 2 puan var. Trabzonspor’u tebrik ediyorum.”

Güneş, hamle yapacak oyunculara bakıldığında Muleka ve N’Koudou’nun olduğunu kaydederek, “Tayfur da vardı, onun daha çok savunma yönü var. Hücumda kontraya çıkan, şut atan oyuncular düşündük ama beklediğimizi alamadık. N’Koudou’nun takımda 4. senesi. Yetenekleri iyi olan bir oyuncu. Böyle düşünerek oyuna aldık ama istediklerimiz olmadı.” şeklinde konuştu.

Güneş, takımın maçta gösterdiği performans düşüklüğüne ilişkin bir soru üzerine ise şunları söyledi:

“Bunun çok sebebi olabilir. Hafta içi maçta dikkat dağınıklığı olabilir. Bugün kimse olumlu değildi, herkes kendi oyunun altındaydı. 5 maç sonra demek ki dinlenmeye alıyorlar kendilerini. İyi bir görüntü değildi. Biz şampiyon olalım olmayalım, futbolcularım her müsabakaya çıktığı zaman seyir zevki yüksek oynayarak kalitelerini göstermek durumundalar. Sıralamaya bakmayacağım. Bu sene her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bizim ilk amacımız oyun kalitemizi yükseltmek. Bu konuda da epeyce yol almışken, bu yanlışları yapmamalıyız.”

Spor Toto Süper Lig’de ağırladığı Beşiktaş ile golsüz berabere kalan Trabzonspor’un teknik sorumlusu İhsan Derelioğlu da maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son haftalarda form grafiği yükselen ve galibiyet serisi yakalayan bir rakibe karşı oynadıklarını belirterek, “Bizim de tam tersi bir gidişatımız varken, çıkış yapmak ve gidişatı değiştirmek durumdaydık. Belki büyük maç olması doğal bir konsantrasyon sağlayacağından fırsat olabilirdi. Hafta içi tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda yaptık.” şeklinde konuştu.

Kadronun kaliteli oyunculardan kurulu olduğunu ifade eden Derelioğlu, “Geçtiğimiz sezonki duyguyu yaşayan oyuncu sayısı çok fazla. O duygunun zaman zaman kaybedildiği anlar yaşansa da fırsat olacağını biliyorduk. Oyuncu arkadaşlarımız çok iyi cevap verdiler. Trabzonspor oyuncusu olduğunu, onları kolay kolay kimsenin yok sayamayacağını ve her zaman kazanan tarafta olacaklarını göstermek durumundaydılar. Bugün maçı kazanabilir, üç puanı alabilirdik. Maçtan ve üç puandan daha fazla değerler kazandık. Oyuncu arkadaşların öz güven kazanmaları, kendi kimliklerini kazanmaları önemliydi. Sahada bastıkları yerde iz bırakmaları bana bu sinyali verdi.” ifadelerini kullandı.

Derelioğlu, “Trabzonspor’un hocası olarak, onun içerisinden gelmiş biri olarak bizim genlerimizde kazanmak var.” derken, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kazanamadığımız zaman mutlu olmamız mümkün değil. Ancak bugün farklı bir akşamdı. Ben mutluyum. Üç puan almamamıza rağmen, genetiğimize aykırı olmamıza rağmen, farklı değerler kazandığımız için mutluyum. Önümüzdeki yılın planlarını daha fazla zaman kazanarak yapacağını düşünüyorum. Bu skor, bu oyun,ortaya çıkan bu ruh, sağ duyu açısından Trabzonspor’a önemli bir süre kazandıracak. Trabzonspor’un sağduyu kazanmaya ihtiyacı var. Gelecekle ilgili planların baskı ve stres altında kalmadan, projeler dahilinde yapılması için süre gerekiyor. Bu maç gelecek için önemli bir ışık olmuştur.”

Görevini yapmanın huzuru içinde olduğunu kaydeden Derelioğlu, “Burada asıl olan oyunculardır. Bunların tekrar değer kazanmaları, kulübün tekrar değer kazanması çok daha önemli. Onların haftalar süren bir düşüşten sonra öz güven kazanmaları, bundan sonrası için de çok önemli. Onları tebrik ediyorum. Olması gereken duruşu gösterdiler, yapılması gerekeni yaptılar. Bugün de skor eksik kaldı.” değerlendirmesinde bulundu. (AA)