Trabzon’da sağanak etkili oldu: Hoparlörden anonslar yapıldı

Trabzon’da etkili olan sağanak nedeniyle Manahoz Deresinin su seviyesi ve debisi yükseldi. Hoparlörden dereden uzak durulması gerektiği anonsu yapıldı. Heyelan nedeniyle kapanan Sürmene- Köprübaşı kara yolu da ekipler tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sürmene ilçesinde Manahoz Deresinin su seviyesi ve debisi yükseldi, suyun rengi yeşilden, kahverengiye döndü. İlçedeki hidroelektrik santrallerine ait hoparlörden, siren eşliğinde dereden uzak durulması gerektiği anonsu yapıldı.

Sürmene-Köprübaşı kara yolu Ormanseven mevkisinde de heyelan meydana geldi. Yüksekten kopan kaya ve toprak kütleleri nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin iş makineleriyle çalışması sonucu kapanan yol, temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)