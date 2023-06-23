Trabzon’da heyelan nedeniyle 3 ev boşaltıldı
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Trabzon’da heyelan nedeniyle 3 ev boşaltıldı

Trabzon’un Yomra ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası 3 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Kentte gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Yomra ilçesine bağlı Ocak Mahallesi’nde heyelan oluştu.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, AA muhabirine, Ocak Mahallesi’nde heyelan nedeniyle 3 evin tedbir amacıyla boşaltıldığını söyledi.

Heyelanın ardından yamaçtan su akıntısının devam ettiğini belirten Bıyık, akıntı durmadığı için heyelanlı bölgeye girilemediğini ve mahalleye giden yolun toprak kayması nedeniyle kapandığını, ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlandığını vurguladı.

Ocak Mahalle Muhtarı Şemsettin Özcan ise yağışın son bir haftadır aralıklarla devam ettiğini dile getirerek, “Gece bir gürültü geldi. Bu gürültüden sonra zaten heyelan ırmağın önünü tıkayıp sele dönüştürdü. Heyelanın olduğu yerdeki evin yapısında bir şey yok ama kayma ihtimali var. Şu anda da heyelan riski devam ediyor.” dedi

(AA)

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