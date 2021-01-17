Trabzon’da değişim şart

Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanında birçok fırsat yakalamasına rağmen kazanamadı. Ekuban penaltı kaçırdı, Antalya’da Ersan Gülüm kırmızı kart gördü ama sahada kazanmak isteyen bir Trabzonspor yoktu.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, mevcut kadroyla bir şeyler yapmak istiyor ama ofansif anlamda hiç farkındalık yaratamıyor. Ekuban ve Nwakaeme gibi isimler var ama goller göremiyoruz. 10 kişi kalan Antalyaspor’a karşı gol 90+6’da geldi. Avcı, teknik direktörlük kariyerinde de gol yollarında etkili olan bir yapıya zaten hiçbir zaman sahip olmadı.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile şampiyonluk yarışına ortak olması için yeterli kadroya sahip değil. Bu futbolcu topluluğuyla bir ileri iki geri giden bir takım görürüz. Eleştirilerin hedefinde olan Başkan Ahmet Ağaoğlu ile teknik heyetin transfer döneminde bir değişime gitmesi gerekiyor. Tek tek bazı isimlerle yollar ayrılıyor ama nokta transfer yapılması gerekiyor. Eğer bu takviyeler yapılmazsa Fırtına bu yıl da hayal kırıklığı yaşar.