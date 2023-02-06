Trabzon Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Trabzon Üniversitesi öğretim sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak sözleşmeli personel alınacaktır.
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