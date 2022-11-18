Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Trabzon Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Trabzon Üniversitesi çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi kapsamında öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün olup başvuru süresi 15’inci günün mesai saati sonunda (Saat 17.00’de) biter. Süresi içinde ulaşmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir. Postada yaşanacak gecikmeler dikkate alınmayacak olup bundan Üniversitemiz sorumlu değildir.

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