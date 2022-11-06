Trabzon Havalimanı’nda unutulan eşya açık artırmaya çıkıyor
Haberler Gündem

Trabzon Havalimanı’nda unutulan eşya açık artırmaya çıkıyor

Trabzon Havalimanı’nda unutulan 312 adet muhtelif eşya 27 bin 550 Türk Lirası muhammen bedel üzerinden açık artırma ile ihale edilerek satılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Söz konusu kayıp eşya satışına ait ihale şartnamesi Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenler 10 bin Türk Lirası geçici teminat verecek. İhale 15 Kasım 2022 tarihinde Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğü’nde yapılacak.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmen açığa alındı

Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmen açığa alındı

Erzurum’da yüksekten düşen genç kız öldü

Erzurum’da yüksekten düşen genç kız öldü

Askere gitmeye hazırlanan genç trafik kazasında yaşamını yitirdi

Askere gitmeye hazırlanan genç trafik kazasında yaşamını yitirdi

Trabzon Havalimanı’nda unutulan eşya açık artırmaya çıkıyor
Gündem