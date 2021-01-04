Trabzon doğru yolu buldu

Bu sezon da artık eksik kadro demenin anlamı yok. Sahaya çıkaracak 11 oyuncunuz varsa tam takım demektir. Ev sahibi Karagümrük ilk yarı boyunca hücumda çok etkisiz kaldı. Trabzonspor ise Galatasaray mağlubiyetinin ardından daha istekli maça başladı.

Abdullah Avcı ile hep maça sanki galipmiş gibi başlayan Trabzon, topun arkasına topluca geçmenin yanında ataklarda da çoğalmaya çalıştı. Oyun planlarına gol yememenin yanına gol atmayı da eklediklerini belli ettiler. İlk yarıda pasif ofsayt gerekçesi ile iptalin yanında 2 net gol fırsatından yararlanamadılar.

Sahada Ekuban’ın istekli oyununa yeterince destek gelmeyince ilk yarı golsüz tamamlandı. İkinci yarı başında Nwakaeme çizgide beklemek yerine ceza sahası içinde olunca gol gecikmedi. Golün ardından canlanan Karagümrük öne çıkmaya başladı ve maçın inisiyatifini eline aldı. Abdullah Avcı buna karşın Abdülkadir Ömür’ü saha kenarına getirdi ancak oyuna alamadan Karagümrük skoru dengeledi. Skoru belirleyen gol ise maçın yıldızı Ekuban’dan geldi.