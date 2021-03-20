Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından işyeri kiraya verilecek

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ortahisar Sanayi Mahallesi’nde 9 adet işyerini ihale ile kiraya veriyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ortahisar ilçesi, Sanayi Mahallesi, tapunun 1075 ada, 142 ve 144 nolu parsellerde bulunan Trabzon Şehirlerarası otobüs Terminali içerisinde aşağıda listelenen taşınmazlar 2886 Sayılı DİK’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif (artırım) usulü ile ihale edilerek bir yıllığına kiraya verilecektir. İhale, Gülbaharhatun Mahallesi, Kahramanmaraş Caddesi, No:201 adresinde Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

Yapılacak kiralama ihalesi, iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren ihalede belirlenecek olan aylık kira bedeli üzerinden, 1 yıllık kira bedeli ve 1 yıllık kira bedelinin %6’sı kadar kesin teminat tutarı, kanuni süresi içerisinde, kiracıdan tahsil edilerek sözleşme imzalanacaktır.

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