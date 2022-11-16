TPAO 93 işçi alacak
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TPAO 93 işçi alacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) merkez ve taşra teşkilatlarına 93 Ön Lisans (MYO) mezunu işçi alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilecek. Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden 14.11.2022-18.11.2022 tarihleri arasında yapılabilecek.

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TPAO 93 işçi alacak
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