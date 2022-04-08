Totaliterin sağcısı, solcusu, dinlisi, dinsizi olmaz…

Az gelişmiş demokrasilerde sandıktan çıkan vasat altı…

Ama…

Karizmatik politikacıların tek hedefi vardır…

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Milleti kaz gibi yolmak…

Devletin kasasını (Hazine) soymak…

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Bu hedeflerine varmak için:

Din masallarıyla uyuttukları…

Hamasetle gaza getirip kandırdıkları…

Cennet vaadiyle aldattıkları…

Kolay inanan…

Eğitimsiz…

Fukarayı

Araç olarak kullanırlar…

Böylece Devlet’in gücünü ele geçirirler…

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Sadece kendilerine oy vermeyen seçmenleri değil…

Kendi seçmenlerini de…

Kurdukları korku rejimiyle sindirdiler…

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Doğruları halktan sakladılar…

Gerçekleri ters yüz ederek…

Onların hoşuna gidecek:

Yalan…

Uyduruk…

Ve…

Asla gerçek olmayan bilgilerle yığınları uyuttular…

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Yeni bir toplum oluşturmak için…

Devletin ve parlamentonun bütün imkanlarını kullandılar…

Yeni topluma hedef olarak:

“Çağdaş uygarlıkları” değil…

Dindarlığı ve kindarlığı hedef gösterdiler…

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Yaptıkları hataları asla kabul etmediler…

Günah keçileri yaratıp…

Suçlarını da kusurlarını da:

Başkalarına yüklediler…

Bu başkaları genelde

Dış güçlerdi…

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Böylece…

Kendilerine oy veren…

Ve hatta…

Oy vermeyen tüm seçmenleri

“Biz çok başarılıyız ama dış güçler bizi kıskanıyorlar” diyerek aptal yerine koydular…

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Devletin her türlü gücünü (yargı, polis, asker, ekonomi):

Siyasi rakiplerini bastırmak amacıyla kullandılar…

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Bu politika onların…

Ölünceye kadar iktidarda kalmalarını sağladı…

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Stalin de böyle yaptı…

Hitler de böyle yaptı…

Saddam da böyle yaptı…

İdi Âmin de böyle yaptı…

Esad da böyle yaptı…

Kaddafi de böyle yaptı…

Putin ve…

Kim Jong-un da böyle yapıyor…

KOŞMAYA DEVAM EDİLECEK…

Canlarım…

Totaliter muktedirler, Devlet’i soyarken…

Diğer yandan yine Devlet’in parasını kullanarak: Asker, emniyet, yargı ve tüm üst düzey bürokratların:

Sadakatlerini satın aldılar…

Liyakati dışladılar…

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Bütün bunlar tabii ki…

Sadece ve sadece…

Az gelişmiş demokrasilerde oldu…

İKTİDARLARININ SON GÜNLERİNİ YAŞIYORLAR…

Totaliter politik liderler:

Dost olmaları gereken ülkelerin yöneticilerine de…

Muhalif siyasetçilere de öfke kustular…

Zira…

Öfkenin herkesi yıldıracağını öğrenmişlerdi…

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Muhalif seçmenler bile…

Bu vasıfsız, sokak kabadayısı tipli politikacıların hamasetlerinin etkisi altında kalarak…

“Emperyalistler devletimizi ve hükümetimizi hedef alıyor” diyerek…

Vasat altı politikacıları korudular…

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Yakın gelecekte bu tür politikacılar sadece iktidardan değil,

Siyaset sahnesinden de çekilmek zorunda kalacaklar…

NEDEN PATİNAJ ÇEKİYORLAR?..

Az gelişmiş ülke demokrasilerinin en büyük handikabı:

Eğitimli…

Sorgulayan…

Hesap soran…

Dinini; Allah ile kendi arasında yaşayan seçmen sayısının:

Her belayı kadere bağlayan…

Bugünü kurtardığında geleceğini de kurtaracağını bir türlü anlayamayan…

O nedenle…

Bu dünyasını değil…

Kıyameti düşünen insan sayısından az olduğu için…

Az gelişmiş ülke statüsünde patinaj çekiyor oluşudur…

YAAA, İŞTE BÖYLE…

İzmir Belediye başkanlarından merhum Osman Kibar’ın (AP) lakabı:

“Asfalt” idi…

Neden?..

Yer altını değil (kanalizasyon, yer altı telefon ve elektrik kabloları vs.).

Yer üstünü güzelleştirirdi…

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Yani harcamaları:

Görünmeyen ama…

Modern, çağdaş bir kentin olmazsa olmazı olan alt yapı için değil…

Göze görünen ama…

Kentin sağlıklı gelişmesine hiçbir katkısı olmayan şeylere yapardı…

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Yıllar sonra…

Burhan Özfatura diye bir adam (ANAP-DYP) Büyükşehir Belediye başkanı oldu…

Ve…

İzmir, şehre dönüştü…

Yaaa…

İşte böyle…

NASIL BİR GELECEK?..

Türkiye Cumhuriyeti Devleti…

“Çağdaş medeniyetler” düzeyini hedef almış halkların (En azından nüfusun yarısından fazlasının) yaşadığı bir ülke…

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Yakın bir gelecekte:

Yüksek vasıflı…

Üst düzey eğitimli…

Kaliteli…

Elit ve merit politikacıları…

Gelişmiş demokratik, laik, sosyal hukuk devletiyle…

Gelişmiş bir ülke olacak…

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Ve sorunsuzca…

Güçlü ekonomisi…

Güçlü ordusu…

Saygın siyasi kadroları…

Ve…

Hem umutlu…

Hem mutlu halkıyla…

Çağdaş uygarlıklar seviyesine doğru koşacak…

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Lütfen

Enseyi karartmayın…

KUSURU GİZLEMEK ÇÖZÜM MÜ?..

İnsan vardır:

Kalbinin…

Ciğerlerinin…

Beyninin…

Midesinin…

Karaciğerinin daha sağlıklı olması için harcadığı para:

Yüzüne…

Saçına…

Cildine harcadığı paranın

Yüzde 10’u kadar bile değildir…

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Çünkü o kişi…

Sağlıklı yaşamak değil…

Güzel görünmek ister…

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Bu tür insanların felsefesi minibüs yazıları edebiyatında şöyledir:

“Hızlı yaşa, genç öl; cesedin yakışıklı olsun…”.

★

Türkiye ekonomisi gibi…

İstihdamı, üretimi, ihracatı arttırıp toplam geliri yükseltecek yatırımlar yapmak yerine…

Gözle görünecek…

Yandaş birkaç müteahhidi Devlet eliyle zengin edecek “harcamalar” yaparlar…

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Sonuçta halk:

Gelişimi tercih edecekleri bilinen siyasi partileri değil…

Görünen ama pozitif getirisi olmayan harcamaları yapan partileri:

İktidara getirirler…

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Bu hep böyle olduğu için…

Halen: Gelişmemekte “ısrarlı ve kararlı” ülke sınıfında patinaj çekip duruyoruz…