Tosuncuk’un sağ kolu Osman Naim Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı

Çiftlikbank Kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydının, Uruguay’daki işlerini takip ettiği belirtilen Osman Naim Kayanın ifadesi ortaya çıktı. Kayanın ifadesinde “Uruguaya gelen Mehmet Aydın ve ailesine danışmanlık yaptım. Araç, ev alım işlerinde aracılık ettim. Bu işlerde de komisyon adı altında Mehmet Aydından yaklaşık 537 bin dolar aldım. Çiftlikbank ile herhangi bir ilgi ve alakam yok” dediği öğrenildi.

Çiftlikbank davasının bir numaralı sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydının Uruguaydaki işlerini takip ettiği belirtilen Osman Naim Kaya, Adalet Bakanlığı’nın girişimlerinin ardından Türkiye’ye iade edildi. Kaya, İstanbul Havalimanı’ndaki işlemlerinin ardından İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada sorgulanan Kayanın ifadesi ortaya çıktı.

Kayanın polise verdiği ifadede, Mehmet Aydınla sosyal medyada tanıştığını ve Çiftlikbankla herhangi bir alakasının olmadığını söylediği ortaya çıktı. Kaya ifadesinde, “Mehmet Aydın ile sosyal medya üzerinden tanıştım, daha önce tanışıklığımız yoktu. Uruguaya gelen Mehmet Aydın ve ailesine danışmanlık yaptım. Araç, ev alım işlerinde aracılık ettim. Bu işlerde de komisyon adı altında Mehmet Aydından yaklaşık 537 bin dolar aldım. Çiftlikbank ile herhangi bir ilgi ve alakam yok. Çiftlikbank kurulduğu tarihte Uruguaydaydım. Bitcoin cihazlarını bilmiyordum, alakam yoktu. Mehmet Aydının insanları dolandırdığı paralarla alakalı bilgim yok. Paraguay ülkesine hiç gitmedim. Pabipark ve başka herhangi bir şirkette Mehmet Aydın ile ortaklığım yok, suçlamaları kabul etmiyorum” öğrenildi. (DHA)