Tortum Gölü yüzde 100 doldu: Şelale coştu

Erzurum’un Uzundere ilçesinde Tortum Gölü’nün yüzde 100 doluluk oranına ulaşmasıyla Türkiye’nin en yüksek şelalesi de coştu. Tortum Şelalesi’nde güzel görüntüler oluştu.

Kemerli Dağ’ın yamacından kopan kalker bloklarının Tortum Çayı’nın önünü kapatması ile oluşan, 100 metre derinliğe sahip Tortum Gölü, Devlet Su İşleri (DSİ) 8’inci Bölge Müdürlüğü verileri göre; ilkbahar yağışları ile yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Dünyanın en yüksek 3’üncü, Avrupa ve Türkiye’nin ise en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi de göldeki artış ile birlikte coştu. 21 metre genişliğe, 48 metre de yüksekliğe sahip şelaleden dökülen sular ayrıca güzel görüntüler oluşturdu.

Tortum Gölü’nde tekne turu ve deniz bisikleti hizmeti veren İlhan Koç (52), yağışlar nedeniyle göl suyunun yükseldiğini, bu nedenle turların yapılamadığını belirtti. (DHA)