Torrent Galatasaray’ın durumunu değerlendirdi: Futbol böyle bir şey değil

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Trabzonspor karşısındaki mağlubiyetin ardından gündemdeki konulara değindi.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Trabzonspor maçından sonra yaptığı açıklamada, “Çok kez gol şansı yakaladık. Gayet güzel savunma yaptık. Sonuç istediğimiz gibi bitmedi. Maçı kazanmak için oynadığımızı net bir şekilde gösterdik” dedi. Torrent ayrıca negatif şeylere odaklanmak yerine pozitif şeylere bakmaları gerektiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. Haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konulan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent şu ifadeleri kullandı:

“FUTBOLUN ADİL OLMADIĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ”

“Öncelikle kaybımız var. Kulübümüz eski başkalarından Selahattin Beyazıt hayatını kaybetti. Bu durumdan dolayı üzüntümü belirtmek istiyorum. Kalbimiz ailesi ve sevdikleri ile birlikte. Herkesin maçı net bir şekilde anlayarak izlediğini düşünüyorum. Futbolun bizimle adil olmadığını söyleyebiliriz. Bu birçok kez takımların başına gelebiliyor. Bence oyuncular inanılmaz bir efor sarf etti. Maçın birçok anında oyun bizdeydi.”

“89 DAKİKA BOYUNCA MÜKEMMELDİ”

“Ceza sahasında 36 kez topla buluşmuştuk. Karşı takım ise 16 kez. İkili mücadelede Babel’i öne çıkarma ihtimali oldu. Birkaç fırsat yakaladı. Çoğu zaman futbol hatalar oyunudur diyoruz. Bizim şanssızlığımıza, bizi cezalandırdı. Oyunculara söyleyeceğim kötü hiçbir şey yok. Özellikle Taylan’ın oynamasından çok memnunum. 89 dakika boyunca mükemmeldi. Hem savunmada hem hücumda ondan ne istediysek yaptı. Her zaman hata yapan oynayan kişidir. Oynamadan hata yapamazsınız. Genel olarak bu şekildeydi maç. Çok kez gol şansı yakaladık. Gayet güzel savunma yaptık. Sonuç istediğimiz gibi bitmedi. Maçı kazanmak için oynadığımızı net bir şekilde gösterdik.”

“POZİTİF ŞEYLERE BAKMALIYIZ”

“10 içinde 3 maç yaptık. Takım ne kadar geliştirebilecekse o kadar gelişme sağlıyor. 6-7 tane çok önemli oyuncumuz bazı maçlarda oynayamadı. 7-8 tane yabancı ile oynamış takımlar biz de 7-8 tane Türk oyuncu ile oynamaya alışığız. Bu farklı sebeplerden dolayı eksikliğimiz oldu. 2 hafta var. Oyuncularımızın geri gelmesi için. Bugün Babel ve Feghouli geldi. Muhammed gelmek üzere.”

“TAKIMI BEĞENDİM”

“Takımı beğendim. Sonuç istediğimiz gibi değil. Gelişmeler olacaktır. Önümüzdeki 15 günü düzgün antrenman yaparak geçireceğiz. Normal şartlarda maçtan sonra biliyorsunuz antrenman yapmazsınız. Kendine gelme çalışması olur. Futbol ışığı açtım hadi çalışsın hadi kapadım çalışmasın gibi bir durum değil. Zamana ihtiyacımız var. Bundan haberdardım. 7 günde 3 maç olacağından. Bunu bilerek geldik. Ben de Galatasaray gibi büyük bir kulübün böyle bir şeyi kabul etmemesini anlıyorum. Kesinlikle kabul etmemeli. Biz küme düşecek diye negatif şeylere odaklanmak yerine pozitif şeylere bakmalıyız.”

“GELDİĞİMDEN BERİ EN İYİ MÜCADELEYDİ”

“Hemen puan kazanmaya başlayalım, puan kazandıktan sonra bunu devam ettirelim. Bugün çok iyi hislerim oldu. Doğru yolda olduğumuza inanıyorum. Şu anki duruma baktığımızda bulunduğumuz pozisyondan çıkmamız önemli. Aynı zaman da gelecek için sağlam temel oluşturmalıyız. Buraya geldiğimden beri en iyi mücadeleydi. 70-75. dakikadan sona problem yaşıyoruz ve bu gerçek.”

“KENDİMİ SORUMLU HİSSEDİYORUM”

“Gerçekliği görüyorum. Belli bir yaşta ve deneyimdeydim. Çok sorumlu hissediyorum kendimi. Öncelikle baskı hiç kimse için iyi değil. Ben taraftarlarımızdan elimizdeki oyuncularımıza destek olmaları diliyorum. Hep birlikte çok daha güçlüyüz çünkü. Neredeyse bütün maç boyunca bizim yanımızdalardı. Oyuncular uçuyordu. Bu son 3 maçtaki olan şeylerle ilgili kendimi sorumlu hissediyorum. Damarlarımızdaki son damlaya kadar çalışmaya devam edeceğiz.”

“KİMSE ÇALIŞMIYORSUNUZ DİYEMEZ”

“Bizden daha fazla çalışmak imkansız gibi bir şey. Biz 12 saat falan çalışıyoruz tesiste. Yeterince çalışmıyorsunuz diye kimse söyleyemez. Bazı detaylar vardır kontrol edilemez son gol gibi. Bizim yapacağımız şey oyunculara destek olmak. Hep birlikte olduğumuzu zaman çok iyi şekilde sonuçlanır.”

“GERÇEKLERİ SÖYLÜYORUM”

“Bugün maçı kazanabilirdik. Daha iyi oynayabilirdik. Bunu ilerleteceğiz. 20 gün sonra olacak diyemem. Ben bahane bulmak istemiyorum. Ben gerçekleri söylüyorum. Maç yapıldığı zaman maçta oynayan oyuncularla ertesi gün antrenman yapamıyoruz. Ne yaptık, çift antrenman yaptık. Bütün takımla yaptığımız antrenman sayısı 5’tir. Bu meydan okumayı kabul ederek geldim. Bu kararı aldığım için çok mutluyum. Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın en iyi takımlarından biri. Baskı beni etkilemiyor ama çok inanılmaz bir sorumluk.”