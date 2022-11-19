Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor

Toros Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Toros Üniversitesi’ne öğretim görevlisi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Toros Üniversitesi aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim elemanı alınacaktır.

Son Başvuru: İlanın Resmî Gazete’de yayınlanması tarihi itibari ile 15 gün başvuru süresi vardır.

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