Topu verdi, maçı aldı

Son haftaların yıldız ismi Mostafa Mohamed dün biraz şanslı olsaydı Galatasaray soyunma odasına 2-3 farklı önde gidebilirdi. Galatasaray, geçen haftaki Kasımpaşa maçında olduğu gibi yine maça çok iyi başladı. Dikine atılan toplar ve hızlı paslaşmalarla Alanyaspor kalesinde tehlikeli oldu sarı-kırmızılılar. Ev sahibi ekip, ancak 10-15 dakika sonra oyuna ortak olabildi. Kısa süre içinde de kalesinde golü gördü.

Genelde Babel ve Luyindama’dan görmeye alıştığımız uzun pası bu kez Yedlin verdi, Emre Kılınç bomboş pozisyonda golü attı. Galatasaray, bu ve benzeri organizasyonlarla gol bulmayı sürdürüyor.

İkinci yarıda Alanyaspor topa hükmetti ancak oyuna değil. Galatasaray, inanılmaz bir alan savunması yaptı. Alanyaspor’un kurduğu baskıya rağmen son dakikalara kadar kalesinde pozisyon vermedi. O pozisyonlarda da Muslera üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Bu maçtaki hakem kararları çok konuşulacak. Haftanın en önemli maçına MHK’nin yaptığı bu atamanın nedenini biri açıklamalı.