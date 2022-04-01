Katar 2022 hedefiyle çıktığımız yolda hayal kırıklığı yaşadık. Play-off turunda Portekiz ve İtalya’nın yer aldığı grupta olmamıza rağmen beklentiler o kadar yüksekti ki, sonuç da hüsran oldu. Türk futbolunun aynası olan milli takımımıza şöyle bir bakalım. Geçen yıl UEFA 54 ülkeyi dört kümeye ayırdı. B grubu seviyesinde turnuvaya başlayan milliler 1. olup A seviyesine mi yükseldi? Hayır. Sonuncu olarak küme düştü. Bu seviyedeki rakiplerimiz; Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları oldu.

Türk futbolu böyle bir durumdayken çıtayı doğru yere koymalıyız. Ülkemizde futbolun kötü yönetildiği ortada. Avrupa sıralamasında, ülke ve kulüpler düzeyinde hızla aşağı doğru iniyoruz.

Futbolumuzun kötü yönetildiğini TFF dışında herkes kabul ediyordur. Hafta geçmiyor ki ucube bir karara imza atmasınlar. MHK’nin ‘bir gün daha tahammül edemeyiz’ diyerek kapı dışarı ettiği 13 A klasman hakemi Tahkim Kurulu kararıyla görevlerine geri döndü. Buna karşın MHK, karar sonrası ilk atamalarda bu hakemlere görev vermedi, kararının arkasında durdu. Böylece Tahkim Kurulu’nun itibarını da bitirdiniz. Tahkim, TFF’nin en üst hukuk kuruludur. Nihai karar merciidir. Kendinizin uymadığı Tahkim kararlarına başkalarının uymasını nasıl bekleyeceksiniz? Ligin bitimine 10 hafta kala yaptığınız bu hamle sonrası zan altındaki hakemleri nasıl aklayacaksınız? Şaibeli hale getirdiğiniz ligimizi nasıl tescil edeceksiniz? Bence işin kolayına kaçın, topluca istifa edin.