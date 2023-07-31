Toplu ulaşıma büyük zam!

İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım ücretlerine yüzde 48 oranında zam yaptı. İzmir’de belediyeye ait toplu taşıma araçlarına ilk biniş ücreti 13 TL’ye yükseldi.

İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım ücretlerine yüzde 48 oranında zam yaptı. İzmir’de belediyeye ait toplu taşıma araçlarına ilk biniş ücreti 13 TL’ye yükseldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin artan akaryakıt fiyatları nedeniyle toplu ulaşım ücretlerine zam yapılaması talebi, İzmir UKOME’DE kabul edildi. UKOME’de alınan kararla 8,78 TL olan ilk biniş ücreti 13 TL’ye yükseldi.

3,5 TL olan ilk aktarma ücreti 6,5 TL, 2 TL olan ikinci aktarma ücreti ise 3,26 TL oldu. Toplu ulaşımda 3 TL olan öğrenci bileti 5,14 TL’ye yükseldi. 60 yaş ilk biniş 11,50 TL, birinci aktarma 5,76, ikinci aktarma 2,88 TL olarak belirlendi.

(ANKA)