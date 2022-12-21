Toplu ulaşım zammı için asgari ücretin açıklanması beklenecek

İstanbul’da toplu ulaşım ücretlerine yapılacak zam için, asgari ücretin belirlenmesinin beklenmesine karar verildi. UKOME, ulaşım ücretlerine zam teklifinin görüşülmesi için olağanüstü toplantı yapılacağını duyurdu.

UKOME (İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi) Aralık ayı toplantısı Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda, İETT Genel Müdürlüğü’nün teklifiyle, Bostancı-Dudullu metro hattının 1 Ocak’ta açılması sonrası, metro hattını destekleyecek 13FY Batı Ataşehir/Finans Merkezi-Yedpa ile 10EK Esatpaşa-Kozyatağı metro otobüslerinin ihdas edilmesi konusu görüşüldü. Yapılan oylamada, iki yeni otobüs hattı kabul edildi. Toplu ulaşım ücretlerine zam teklifinin görüşülmesi için, asgari ücretin açıklanmasının beklenmesine, UKOME’nin daha sonra olağanüstü toplantıya çağrılmasına karar verildi.

Toplantının son bulmasının ardından söz hakkı isteyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Çok çabuk bitti. Bizim meslek adına çok sıkıntılarımız var ama hiç gündeme gelmiyor. Ticari taksilerde ortaklı alım satımlarda tahsisler kapalıydı, minibüsler taksiye bedavadan döndü ayrıca hisseli satışlara açıldı. Ama taksiler cezalandırıldı hala açılmadı. Ayrıca kamera takımı ve itaksi güncellemesi ile alakalı bir firma esnafı mağdur ediyor. Gerçekten fazla ücretler alıyor. Burada bir rekabet yok. Konuyla alakalı bunun gözden geçirilmesini rica ediyoruz. Kızıyorsunuz ama biz hiç böyle UKOME toplantısı görmedik. 10 dakika hemen bitti en azından derdimizi biz de anlatalım. Ayrıca haftaya UKOME yapılacak gibi anladık. Taksimetre ayar ücretlerine 3 tane firma sömürüyor. Bu konuda belediyenin yardımını ve desteğini istiyoruz. Son konu ise taksi duraklarındaki UKOME kararıyla karar alınmış duraklara ilçe belediyeler ‘gelip bizden ruhsat alacaksınız, yoksa sizi çalıştırmayız’ diyor. Hem büyükşehir belediyesinden ve ilçe belediyesinden izin alıyoruz” dedi. (DHA)