NBA yorumcularının dikkatini çeken ilk şey, serbest atışlar sırasında toplarla konuşmasıydı. Toplara fısıldayan adamın 2 yıl içinde NBA tarihine geçeceğini kim tahmin edebilirdi ki?

Memleketi Giresun’da başladı basketbola. Kısa sürede dikkatleri çekti. Gençlere büyük yatırım yapan Bandırma Kırmızı elini çabuk tutup genç oyuncuyu kadrosuna kattı. 7 Ağustos 2020’de Beşiktaş’la sözleşme imzaladı. İlk sezonunda 28.3 dakikada 19.2 sayı, 9.4 ribaund, 2.5 asist, 1.3 top çalma ve 1.7 blok ortalaması yakaladı, henüz 19 yaşındayken Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonun MVP’si seçildi. MVP seçilen en genç oyuncu unvanını aldı.

Hayali her zaman NBA’di… Seçmelere katıldı, Oklahoma tarafından 1. turda 16. sıradan seçildi, Houston Rockets’a takas edildi. Yaz Ligi’nde antrenörlerini büyüledi ve artık Houston Rockets rotasyonunun önemli bir parçasıydı. Oyun görüşüyle, zekasıyla, tahmin edilemez hamleleri ve gözü karalığıyla herkesin dikkatle izlediği bir oyuncu haline geldi.

Kendisinin bir süre antrenörlüğünü yapan NBA efsanesi Hakeem Olajuwon’ın, “Onun ne kadar esnek ve çevik olduğunu görünce büyülendim. Çok iyi bir kumaşı var. Rakiplerini kandırıyor” dediği oyuncunun ismi Alperen Şengün…

19 yaşında içine girdiği basketbolun en büyük arenası olan NBA’de gururumuz olmaya devam ediyor. İlk sezonunda 9.6 sayı, 5.5 ribaunt, 2.6 asist ortalamaları yakalayan, 2022 NBA All-Star Çaylaklar Maçı’na seçilen Alperen, bu sezon sergilediği gelişimle NBA’in en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

6 Aralık’ta 8 sayı, 8 ribaunt, 1 asistle oynadığı Philadelphia maçı sonrası NBA tarihinde 1000 sayı ve 200 asiste ulaşan en genç (20 yıl, 133 gün) pivot olarak rekor kırdı.

Önceki gece Sacramendo maçında 10 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle ilk triple-double performansını sergiledi. NBA tarihinin triple-double yapan en genç pivotu ve Rockets tarihinin triple-double yapan en genç basketbolcusu oldu.

Toplara fısıldayan adam olarak başladığı NBA kariyerinde artık rekorlarıyla, smaçlarıyla, oyun zekasıyla herkesin tanıdığı bir oyuncu haline geldi.

Helal olsun Alperen. Göğsümüzü kabartmaya devam et lütfen…