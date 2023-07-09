Topkapı Sarayı’nın içindeki tarihi restoranda korkutan yangın

Topkapı Sarayı’nın avlusunda bulunan tarihi restoranın çatısında yangın çıktı. Çatının tamamına yayılan yangına birçok ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından söndürüldü.

Yangın, saat 02.30 sıralarında, Topkapı Sarayı’nın Bab-ı Hümayun Avlusu’nda bulunan ve restoran olarak kullanılan tarihi binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Tarihi binanın çatısında başlayan yangın kısa sürede tüm çatıya yayıldı. Yangın nedeniyle çevredeki bir oteldeki müşteriler tedbir amaçlı tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin farklı noktalardan yaptığı çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Milli Saraylar Başkanlığı’ndan Topkapı Sarayı’ndaki restoran yangınına ilişkin açıklama

Dış karakol binası olarak adlandırılan ve restoran olarak işletilen yapının çatısında çıkan yangına ilk müdahaleyi Milli Saraylar itfaiye ekibinin yaptığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın 1 saat içinde tamamen söndürüldü. Yangın sonrası restoran binasının çatısında maddi hasar oluştu. Topkapı Sarayı’nda müzecilik ve ziyaret faaliyetleri herhangi bir aksama söz konusu olmadan saat 9.00 itibarıyla normal şekilde devam edecektir”

(DHA-AA)