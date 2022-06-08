Tonlarca uyuşturucu 1500 derecelik kazanda imha edildi

Van ve ilçelerinde güvenlik güçlerince ele geçirilen 4 ton 391 kilo 48 gram uyuşturucu madde, 140 bin 988 uyuşturucu hap ve 3 kök Hint keneviri, 1500 derece sıcaklıktaki kazanda imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucular, ilçe cumhuriyet başsavcılıklarının emanet memurluğu depolarında tutuluyor. Ele geçirilen 4 ton 391 kilo 48 gram uyuşturucu madde, 140 bin 988 uyuşturucu hap ile 3 kök Hint keneviri, imha için Edremit ilçesindeki Van Çimento Fabrikası’na getirildi.

Güvenlik tedbirleri altında ve imha komisyonu eşliğinde torbalar içinde fabrikaya getirilen uyuşturucular, vinçle 1500 derece sıcaklıktaki kazana atılarak imha edildi. (DHA)