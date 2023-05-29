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Tolgahan, serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde Tolgahan Özgür (14), serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu.

Olay, dün ilçeye bağlı Heleke Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzme bilmedeği belirtilen Tolgahan Özgür, iki arkadaşıyla birlikte serinlemek için girdiği sulama kanalında çırpınmaya başladı. Özgürün çığlıklarını duyan çevredekiler, yardıma koştu. Tolgan Özgür sudan çıkarılıp, sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Tolgahan Özgür’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Acı haberi alıp, olay yerine gelen Özgürün yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Tolgahan Özgür’ün cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. (DHA)

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