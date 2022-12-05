TOKİ 51 ilde arsa satışı gerçekleştirecek
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TOKİ 51 ilde arsa satışı gerçekleştirecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 51 ildeki 510 arsayı açık artırma ile satışa çıkardı.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Açık artırma, 21, 22 ve 23 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak. Oturumlar, Ankara Çankaya Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile İzmir Balçova Termal Otel Kardelen Salonu’nda gerçekleştirilecek. Çevrimiçi ortamda “www.emlakmuzayede.com.tr” adresinden de teklif taşınmazlara teklif verilebilecek.

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TOKİ 51 ilde arsa satışı gerçekleştirecek
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