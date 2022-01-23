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Tokat’ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı

Tokat’ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Tokat-Amasya karayolu Acıpazar köyü mevkiinde bir yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrildi. Kazada yaralananlar için bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Erbaa Belediyesi ekipleri otobüste sıkışan yolcunun kurtarılması için çalışma başlattı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

(İHA)

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Tokat’ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı
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