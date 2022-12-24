Tokat’ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Enver Eltik idaresindeki 38 ST 290 plakalı otomobil, Ustamehmet köyü yakınlarındaki yamaçtan devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç, yoldan yaklaşık 200 metre aşağıdaki ağaçlara takılarak durabildi.

Yaralanan sürücü ile Mustafa Polat ve Mustafa Yüksel, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla yoldaki ambulanslara taşındı. Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)