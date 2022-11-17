Haberler Gündem

Tokat’ta biri eski muhtar 3 kişi ölü bulundu

Tokat‘ta bir yaylada 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Eskiköy Yaylası’nda 3 kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede eski köy muhtarı Bahattin Karnak (48) ile akrabaları Halil Karnak (53) ve Aydın Karnak’ın (45) silahla vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde bir tabanca ile boş kovanlar da bulundu.

İlk belirlemelere göre Aydın Karnak’ın, Bahattin ve Halil Karnak’ı tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiğinin değerlendirildiği öğrenildi. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
İzmir’de 16 kilo 325 gram skunk ele geçirildi

İzmir’de 16 kilo 325 gram skunk ele geçirildi

8 kişinin öldüğü afetle ilgili rapor ortaya çıktı

8 kişinin öldüğü afetle ilgili rapor ortaya çıktı

Beşiktaş’ta önlerini kesip para istedikleri kişilere saldırıp bıçakladılar

Beşiktaş’ta önlerini kesip para istedikleri kişilere saldırıp bıçakladılar

Tokat’ta biri eski muhtar 3 kişi ölü bulundu
Gündem