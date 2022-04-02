Tokat skandalında yeni gelişme: Kararı şok etkisi yarattı

Pazar günü düzenlenen Oscar Ödül Töreni’nde eşi Jada Pinkett Smith ile ilgili bir espri yapan Chris Rock’a sahnede saldıran ve tokat attıktan sonra hakaret eden oyuncu Will Smith dikkat çekici bir karar aldı.

Oscar Ödül Töreni tarihinde sahnedeki bir sunucuya saldırarak bir ilke imza atan Will Smith, Akademi’den istifa ettiğini duyurdu. Eşi Jada Pinkett Smith ile ilgili espri yapan Chris Rock’ı canlı yayında tokatlayan Smith’in açıklamaları magazin ve sanat dünyasına bomba gibi düştü.

Tokat attıktan sonra etkinliğin düzenlendiği salondan çıkmayı da reddeden ve 40 dakika sonra ödülü kazanan Smith yaptığı açıklamada, “Yaptıklarımı tamamen kabul ediyorum ve sonuçlarına katlanacağım. Tokat atmam şok ediciydi, acı vericiydi ve mazur görülemezdi. Zarar verdiklerim arasında Chris, ailesi, birçok yakın arkadaşım, sevdiklerim, etkinliğe katılanlar ve dünyanın her yerinden bu töreni izleyenler var” dedi.

Akademi’den istifa etme kararı aldığını söyleyen Smith, tekrar başarı elde edenlere odaklanılmasını istediğini de belirtti.

NE OLMUŞTU?

Rock, 1997 yılında Demi Moore’un oynadığı G.I Jane isimli filme gönderme yaparak ,”Jada, seni seviyorum. G.I. Jane II’nin gelmesini dört gözle bekliyorum” dedi. Bir süredir saçlarını kazıtan Smith’in eşi de bu espri ile öfkelendi.

Chris Rock, Jada Pinkett Smith’in saç kesimini GI Jane isimli filmde rol alan Demi Moore’a benzettikten sonra başına gelenler karşısında şaşkınlık içinde kaldı. Rock, “Vay canına, Will Smith beni fena benzetti. Dostum bu sadece bir G.I. Jane esprisiydi” dedi.

Kameralar önünde olayın başta bir espri ve senaryo olduğu tahmin edilirken daha sonra yerine oturan Smith, “Eşimin adını o lanet olası ağzına almayacaksın” diye bağırdı. Rock da yanıt olarak, “Tabii ki de almayacağım. Televizyon tarihinin en muhteşem olayını yaşıyoruz” dedi.

Will Smith, tokat attıktan 40 dakika sonra ise King Richard filmindeki rolü sebebiyle “en iyi erkek oyuncu” ödülünü alarak tepki çekmişti.

HASTALIKTAN DOLAYI SAÇINI KAZITIYORMUŞ

Jada Pinkett Smith, Aralık ayında Billboard dergisine bir bağışıklık sistemi hastalığıyla mücadele ettiğini söylemişti.

Saçkıran yani bilimsel olarak “alopesi” ile mücadele ettiğini dile getiren Smith, bu hastalık sebebiyle saçlarının döküldüğünü ve kellik sorunu yaşadığını dile getirmişti.