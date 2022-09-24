Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne öğretim elemanı alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayısı belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 7 Ekim 2022

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