Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 57 öğretim üyesi alıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular, bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alınacaktır.

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