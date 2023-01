Togg’dan inovatif ön sipariş süreci

Togg Üst Y ön eticisi (CEO) Gürcan Karakaş, şubat ayında başlayacak ön sipariş süreci nde, kura, dijital yarışma ve NFT ihalesi ile ön sipariş verme y ön temlerinin izleneceğini belirtti.

Karakaş, ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektr on iği Fuarı CES 2023’te, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

CES’in tüm dünyada kabul görmüş bir teknoloji fuarı olduğunu belirten Karakaş, fuarda tüketicilerin teknoloji ile bir araya geldiğini, tüketicilerin geleceğin teknolojilerini ve yeni gelişmeleri takip ettiğini söyledi.

Fuara geçen yıl ilk kez katıldıklarını anımsatan Karakaş, daha ön ce ziyaretçi olarak fuara geldiklerini ve o d ön emde katılımcı olma hedefleri olduğunu anlattı.

Togg’un bir teknoloji şirketi olduğunu vurgulayan Karakaş, “Bu sene de burada akıllı cihazdan fazlasını sergiliyoruz. Dikkat ettiyseniz bir tane akıllı cihazımız yok burada. Mobilitenin yarını, yarından s on rasıyla ilgili k on septlerimiz var.” dedi.

Karakaş, mobilitenin artık “A’dan B’ye gitmenin çok ötesinde bir deneyim” olduğuna işaret ederek, “Bu deneyim içinde fiziksel dünya ile duyularınızın birleştiği ve dijital dünya ile beraber bunu farklı bir deneyim haline gelmesi var.” diye k on uştu.

Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel seri

Togg’un yaptığı her işte inovatif bir kuvvetin olmasını arzu ettiklerini vurgulayan Karakaş, bunların şeffaf ve izlenebilir, takip edilebilir bir yapıda olmasını da ön emsediklerini ifade etti.

Karakaş, Togg’un ön sipariş süreci ne ilişkin ise şu bilgileri verdi:

“Testler tamamlandıktan, homologasy on ve tip on ayı çıktıktan s on ra artık trafiğe çıkmaya hazır araçlarımız olacak. Bunların ön sipariş lerine de şubatın ikinci yarısından itibaren çıkmaya başlayacağız. Bunu yaparken de 3 kademeden geçiyoruz. İlk kademe, 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı, dolayısıyla 2023 adet özel seri aracın NFT’lerle, dijital sanatlarla birleştirilmiş NFT’lerle ihaleye çıkılarak satın alma hakkının alınması.

İkincisi, geri kalan araçların da bir kısmının ön sipariş ini bir dijital yarışmayla, inovatif dijital bir yarışmayla, özellikle ‘digital native’ diye tabir ettiğimiz kesimin ilgisini göstereceğini düşündüğümüz bir oyunlaştırılmış yarışmayla yapmak istiyoruz. Diğer taraftan da buraya katılmak isteyen ama şansını kurayla denemek isteyenler için de şeffaf bir kura çekimi şeklinde planlıyoruz.”

Gürcan Karakaş, 2023 yılında toplam 20 bin civarında araç üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Togg’dan 2024’ün s on unda Avrupa’ya açılma hedefi

Togg’un dünya pazarına girmeyi de hedeflediğini belirten Karakaş, “2024’ün s on unda Avrupa’daki pazarın gelişmesiyle de Avrupa’ya açılmayı planlıyoruz ve o doğrultuda da ülke ülke genişleterek gideceğiz.” dedi.

Karakaş, Togg’un diğer çalışmalarına da değinerek, Siro isminde batarya geliştiren, üreten ve ihraç etmeyi de planlayan bir şirket kurduklarını anımsattı. Karakaş, bu şirketin 120 ülkeden sorumlu olacağını, sadece otomobil dünyası için değil aynı zamanda enerji depolama sistemleri için de çalışacağını kaydetti.

Kurdukları Trugo şirketiyle de hızlı şarj hizmetleri vermek üzere yola çıktıklarını belirten Karakaş, “Burada da 1000 tane şarj istasy on unu Shell ile beraber kurmak üzere yola çıktık, hatta kurmaya başladık. Buradaki amacımız da 180 ve 300 kilovatlık şarj istasy on larıyla pazarda belli bir seviyeyi, çıtayı yükselterek kullanıcıların faydasına yukarıda tutmak istiyoruz.” dedi.

Karakaş, Togg’un Sedan modelini de hazırlamaya başladıklarını dile getirdi. (AA)