Togg için ilk siparişler yarın alınacak

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili Togg’un ilk modeli olan, C-segment, elektrikli SUV modeli ‘T10X’ için ön siparişler, yarın alınmaya başlanacak.

Şirketten dün yapılan açıklamada; Togg’un ilk modeli olan, C-segment, elektrikli SUV modeli T10X’un satış fiyatı, 953 bin lira olarak duyuruldu. 3 farklı versiyonu bulunacak otomobilin fiyatı, donanımı ve menzil özelliklerine göre değişiklik gösterecek. Togg’un en yüksek donanım ve menzil sunan versiyonunun satış fiyatı ise 1 milyon 790 bin lira olacak.

2 farklı donanım seviyesi ve 2 batarya seçeneğine sahip T10Xin ön siparişleri için bireysel kullanıcılara öncelik verilecek. T10X için ön siparişlerin alınmasına yarın Trumore dijital platformu ve www.togg.com.tr internet sitesi üzerinden başlanacak, 27 Marta kadar sürecek.

Togg T10Xun ilk kullanıcıları, çekiliş yöntemiyle belirlenecek ve ilk siparişler de kullanıcılarıyla 2023 yılı boyunca buluşacak. Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine kadar yapılandırabilecek. Noter huzurunda 28 Martta yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek.

Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle sipariş hakkı kazananlar, teslimat önceliğiyle belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken, seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

(DHA)