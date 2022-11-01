TOGG açın halinden ne anlar!..

Memleketin an itibarıyla fotoğrafı aynen başlıktaki gibi…

İktidar TOGG, iktidarın muhalefeti TOGG… Ahali ise perişan!..

Cumhur İttifakı var gücü ile ekonomik krizi, vatandaşın geçim sıkıntısını unutturmak için sahte cennet algısı yaratmanın peşinde, muhalefet ise yuvarlak masanın etrafında köşe kapmaca oynuyor, gündemi ise TOGG’ların törenlerine katılıp katılmamak…

Şimdi siz, mutfaktaki boş tencereye aş bulmak için uğraşırken neyle meşgul ediliyorsunuz; TOGG’ların törenlerine katılanlar alkışlansın mı yoksa yuhalansın mı?..

Dereyi tepeyi geçtik tek derdimiz bu kaldı!..

Bırakın Allah aşkına!..

Milletin gerçek gündemini gösterebilmek için AREA Araştırma’nın ekim ayı anket sonuçlarını vereceğim. Ama bilerek siyasi partilerin ve ittifakların oy oranlarını en sona bırakacağım. Yazının başında sayfayı terk etmemeniz için!..

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İşte memleketin gerçek hali (AREA anketine verilen cevaplar);

–Bu yaz tatil yaptınız mı? (yüzde)

Evet, otel/ tatil köyü/ pansiyon tatili yaptım:22.2

Memlekete, ailemin yanına gittim: 19.0

Hayır, tatil yapmadım: 58.8

–Son bir yıl içerisinde elektrik, doğalgaz, su, telefon vb. faturalarınızı ödemeyle ilgili zorluk yaşadınız mı?

Hayır, ödemede sıkıntı yaşamadım: 19.2

Ödedim ama zorlandım; 45.4

Ödeyemediğim aylar oldu: 35.5

–Son bir yıl içerisinde market/ pazar harcamalarınızla ilgili zorluk yaşadınız mı?

Hayır, harcamalarımla ilgili bir sıkıntı yaşamadım:17.1

Kısmen sıkıntı yaşadım; 34.8

Evet, sıkıntı yaşadım; 48.1

–Hükümetin seçimlere kadar ülke ekonomisini düzeltebileceğini düşünüyor musunuz?

Evet; 24.2 Hayır: 69.1 Fikrim yok: 6.7

(TOGG’ların oranı ile açların arasındaki derin uçurum işte böyle!..-aht-)

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Gelelim, geçen ayın en patırtılı kütürtülü gündem başlıklarına;

–Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “İlk evim, ilk arsam, ilk işyerim” projesiyle ilgili kanaatiniz nedir?

Olumlu; 47.8 Olumsuz; 38.1 Fikrim yok; 14.1

-‘Sansür yasası’ olarak da nitelendirilen sosyal medya yasasının, kamu düzenini bozmaya elverişli bilgi paylaşan kişilere hapis cezası öngörmesini nasıl karşılıyorsunuz?

Olumlu; 31.3 Olumsuz: 56.3 Fikrim yok: 12.4

–Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’ın, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde ‘Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’ kurularak, tüm giderlerinin karşılanacağı ve talep eden inanç önderlerine kadro verilebileceği yönündeki açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Olumlu: 53.9 Olumsuz: 28.0 Fikrim yok: 18.1

–CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz?” çıkışını nasıl karşıladınız?

Olumlu: 32.7 Olumsuz: 49.5 Fikrim yok: 17.8

-CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, başörtüsü serbestisine ilişkin yasa teklifi verecekleri yönündeki açıklamalarını nasıl karşıladınız?

Olumlu: 42.4 Olumsuz: 43.7 Fikrim yok: 13.9

-CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, çeşitli sivil toplum kuruluşları ile bir dizi temaslarda bulunmak üzere ABD’ye ziyaretini nasıl karşıladınız?

Olumlu: 35.1 Olumsuz: 43.3 Fikrim yok: 21.6

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Seçmenin siyasi tercihlerinin ekim ayı içindeki seyrine bakalım;

AREA Araştırma Başkanı Murat Karan’ın sonuçlar hakkındaki analizleri;

-24 Haziran 2018 MV. Seçimleri resmî sonuçları ile EKİM 2022 Araştırma sonuçları (geçerli oylar üzerinden) kıyaslandığında;

AK Parti’nin oylarının %9.4 oranında düştüğü görülmektedir. (%42.6’dan %33.2’ye) CHP’nin oylarında %2.2 oranında artış olduğu görülmektedir. (%22.6’dan %24.8’e)

İYİ Parti’nin oylarında %6.0 oranında artış görülmektedir. (%10.0’dan %16.0’a)

Cumhur İttifakı’nın oylarında %11.8 oranında düşüş olduğu (%53.7’den %41.9’a), Millet İttifakı’nın oylarında %8.1 oranında artış olduğu görülmektedir. (%32.7’den %40.8’e)

-Partilerin Oy Trendleri;

(AREA Araştırma Sonuçları EYLÜL 2021- EKİM 2022)

AKP’nin (Ort: %31.2) ilk kez %30-35 bandını koruduğu,

MHP’nin (Ort: %8.5) oylarının yaklaşık %3 oranında eridiği ve %10 barajının altında olduğu,

CHP’nin (Ort: %27.0) oylarını %3 oranında arttırdığı,

İYİ Parti’nin (Ort: %15.0) oylarını yaklaşık %5 oranında arttırdığı ve %13-16 bandını koruduğu,

DEVA Partisi’nin (Ort: %3.2) son bir yıl içerisinde %3’lük trendini sürdürdüğü görülmektedir.

-İYİ Parti %16.0 oy oranı ile ülkenin en büyük 3. partisi konumundadır. AK Parti’den kopan seçmenin (tepki oylarının) merkez sağ parti olması dolayısıyla doğal adresinin İYİ Parti olduğu gözlemlenmektedir.

-DEVA Partisi %2.1 oy oranı ile beş büyük partinin ardından gelmektedir. DEVA Partisi’nin özellikle son dönemdeki söylemleri ve çıkışlarıyla seçmen nezdinde “diğer” partilerden ayrıştığı görülmektedir.

-Siyasetçilerle ilgili “Olumlu” kanaatte; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur YAVAŞ (%48,) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın (%36.2) önünde ilk sırada yer alıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral AKŞENER %32.6 ile üçüncü sırada geliyor.

–Kararsız seçmenlerin çoğunluğunun bir önceki seçimlerde AK Parti’ye oy vermiş 18-34 yaş grubunda olduğunun özellikle altını çizmek gerekmektedir.

-Cumhurbaşkanlığı seçiminde “Kesinlikle R. Tayyip Erdoğan’a oy veririm” (%31.2) diyenlerin oranı halen “Adayın kim olduğu fark etmeksizin rakibine oy veririm” (%28.5) diyenlerin oranından yüksektir.

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.