TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi aşağıda belirtilen Bölümlerine 2547 sayılı Kanun’un 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları ve Uygulamalarında belirtilen asgari şartları haiz, tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen Söğütözü Caddesi No: 43 Söğütözü/ ANKARA adresine yapılabilir. Son başvuru tarih 05/01/2023’dir. Posta ve internet yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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