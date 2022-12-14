Tire’de sel can aldı: 1 ölü

İzmir’in Tire ilçesinde yağış sonrası oluşan sel sularına kapılan Hamide Koca (95), hayatını kaybetti.

Tire ilçesinde gün boyu etkili olan dolu ve sağanak, Armutlu Mahallesi’nde sele dönüştü. Mahallede oturan Hamide Koca, derelerin taşmasıyla oluşan sel sularına kapılarak sürüklendi. Koca’nın sel sularına kapıldığı gören mahalle sakinleri bir yandan jandarma ve sağlık ekiplerine haber verirken, diğer yandan Koca’yı arama çalışmalarına başlandı. Sel sularıyla metrelerce sürüklenen Koca, mahalle girişinde bayçık içerisinde bulundu.

Bölgeye gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Koca’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)