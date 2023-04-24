TİP’li Sera Kadıgil: Bir oy TİP’e bir oy Kemal’e

Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, “22 yıldır çektiğimiz zulmün, bize yaptıklarının hesabını sormaya, o sandığa gideceğiz. Unutmayın 2 tane oy vereceğiz. Bir oy TİP’e bir oy Kemal’e diyoruz” dedi.

TİP, Bodrum’un Mumcular ve Konacık Mahallelerinde seçim irtibat büroları açtı. Açılışa TİP Parti Sözcüsü Sera Kadıgil, TİP Muğla Milletvekili adayları ile partililer katıldı.

“BİR OY TİP’E, BİR OY KEMAL’E”

Kadıgil, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“22 yılda bir enkaz yarattılar. Biz hesaplaşacağız diyoruz ya işte biz bunlarla hesaplaşacağız. Herkesin şunu bilmesini çok isterim, biz bunu derken kindar filan değiliz. Ne kin tutuyoruz ne bir intikam almaya çalışıyoruz. Bizlerin istediği tek bir şey var, biz adalet istiyoruz arkadaşlar. Suçlular hesap versin istiyoruz, suçlular yargılansın istiyoruz, cezalarını çeksinler istiyoruz. Bunun için de önümüze iki tane hedef koyduk. Bundan 21 gün sonra bir seçim var. 22 yıldır çektiğimiz zulmün hesabını sormaya gidiyoruz o sandığa, bunu sakın unutmayın. Bize yaptıklarının hesabını sormaya 14 Mayıs’ta o sandığa gideceğiz. Unutmayın 2 tane oy vereceğiz. 22 yıldır bizden çaldıklarının hesabını sormak için, öldürülen kız kardeşlerimizin, genç arkadaşlarımızın, tarikat yurtlarında intihara mahkûm ettikleri Enes Kara’ların hesabını sormak için, bize bu ülkeyi layık gören Recep Tayyip Erdoğan ve saray rejiminden kurtulmak için hepimiz gidiyoruz bir oy TİP’e bir oy Kemal’e diyoruz.” (ANKA)