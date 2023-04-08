TİP 49 ilde 52 seçim bölgesinde aday çıkaracak

Emek ve Özgürlük İttifakı, “Seçim Mutabakat Bildirgesi”ni, bugün Ankara’da açıkladı.

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, “Emek ve Özgürlük İttifakı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi milletvekili seçimlerinde de esas olarak tek adam rejimine son vermeyi hedeflemektedir. İttifakımız içerisinde yer alan EMEP, Halkların Demokratik Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu ve Toplumsal Özgürlük Partisi; seçimlere 81 ilde Yeşil Sol Parti çatısı altında listelerde katılmaya karar vermiştir. Türkiye İşçi Partisi ise seçimlere 49 ilde ve 52 seçim bölgesinde kendi listesi ile girecek ve tüm illerde seçimlere girilecek bölgelerde Yeşil Sol Parti’yi destekleyecektir” dedi. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da “Çok ayrıntılı çalışmalar neticesinde sadece 7 seçim çevresinde daha önceki seçimlerde HDP’nin milletvekili seçildiği bölgelerde TİP seçimlere girecektir. Bu şöyle de yorumlanabilir, aslında 87 seçim çevresinin 80’inde tam mutabakat sağlanmış durumda” diye konuştu.

Emek ve Özgürlük İttifakı, bugün; Ankara Mülkiyeliler Birliği’nde bileşen partilerin genel başkanları ve sözcülerinin katılımı ile “Seçim Mutabakat Bildirgesi”ni açıkladı. Toplantıya; Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, EHP Genel Başkan Hakan Öztürk, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Sosyalist Meclisler Federasyonu Sözcüsü Barış Kayaoğlu ve Toplumsal Özgürlük Partisi Sözcüler Kurulu üyesi Perihan Koca katıldı.

Seçim Mutabakat Bildirgesi’ni Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın okudu. Akın şunları dile getirdi:

“TİP, 49 İL VE 52 SEÇİM BÖLGESİNDE KENDİ LİSTESİ İLE SEÇİME GİRECEK, DİĞER İLLERDE YEŞİL SOL’U DESTEKLEYECEK; İTTİFAKIN DİĞER BİLEŞENLERİ YEŞİL SOL LİSTESİNDEN SEÇİME GİRECEK”

“Milletvekili seçimlerine nasıl katılacağımıza ilişkin tutumumuzu netleştirmiş bulunuyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi milletvekili seçimlerinde de esas olarak tek adam rejimine son vermeyi hedeflemektedir. Türkiye’nin demokratik geleceğini inşa etmeyi hedefleyen ittifakımız seçimlerden büyük bir halk desteği alarak çıkmayı emekten, barıştan, demokrasiden yana güçlü bir Meclis temsiliyeti sağlamayı amaçlıyor. Bu anlayışla yürüttüğümüz gelişmeler sonucunda ittifakımız içerisinde yer alan Emekçi Hareket Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu ve Toplumsal Özgürlük Partisi seçimlere 81 ilde Yeşil Sol Parti çatısı altında listelerde katılmaya karar vermiştir. İttifakımız içerisinde yer alan Türkiye İşçi Partisi ise seçimlere 49 ilde ve 52 seçim bölgesinde kendi listesi ile girecek ve tüm illerde seçimlere girilecek bölgelerde Yeşil Sol Parti’yi destekleyecektir.

Varılan mutabakatta tüm seçim bölgelerinde tek tek incelenmiş, geçmiş dönemde Halkların Demokratik Partisi’nin kazandığı milletvekilleri temel almış hem oy sayısı hem de milletvekili bakımından bunun üzerinde bir kazanıma ulaşmayı hedeflemiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda milletvekili sayısını artırma hedefini gerçek kılacak bir yöntemde uzlaşıya varılmış ve belirtilmek istenmiştir. Emek ve Özgürlük İttifakı olarak varmış olduğumuz ve sizlerle paylaştığımız ortak seçim mutabakatı bildirgelerimizde güçlü bir seçim kampanyası yürütmek üzere çalışmalarımızı yeni bir aşamaya taşımış bulunmaktayız. Bu kararımızın tek adam rejimine karşı sömürülen, ezilen halkların, işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin ve bütün halk kesimlerinin tüm bileşenleri ile birlikte Emek ve Özgürlük İttifakı’nın seçimlerden kazanarak çıkmasını hizmet edeceğine inanıyoruz. Birlikte kazanacağız, halklarımızla kazanacağız.”

“ZAFER KAZANACAĞIMIZ BİR YÜRÜYÜŞE BAŞLIYORUZ”

Bildirgenin ardından ittifak bileşenlerinin temsilcileri sırayla söz alarak şunları ifade etti:

TİP GENEL BAŞKANI ERKAN BAŞ: Bugün hepimiz için son derece önemli, heyecanlı bir gün. Uzunca bir süredir sürdürdüğümüz ittifak çalışmalarında çok önemli bir evreyi geride bırakmış bulunuyoruz. Bir seçim ittifakı olarak da Emek ve Özgürlük İttifakı’nı ilan etmiş durumdayız, önümüzdeki sayılı günlerde de en iyi sonucu alabilmek, Türkiye’yi bu tek adam rejiminden kurtarmak ve ikinci yüzyılı hepimiz için güçlü, kararlı ve geride kalan dönemde yaptığımız bütün hataları, eksikleri bir daha yaşamayacağımız bir ülke olarak inşa etmek için güç birliğimizi göreve hazır hale getirdiğimizi düşünüyoruz. 87 seçim bölgesi var Türkiye’de, Türkiye İşçi Partisi bu seçim bölgelerinin 52 tanesinde seçimlere katılacak. Çok ayrıntılı çalışmalar neticesinde sadece 7 seçim çevresinde daha önceki seçimlerde HDP’nin milletvekili seçildiği bölgelerde TİP seçimlere girecektir. Bu şöyle de yorumlanabilir, aslında 87 seçim çevresinin 80’inde tam mutabakat sağlanmış durumda. Bu son derece önemli bir gelişmedir. İnanıyoruz, görüyoruz, sokaktaki yansımasını hissediyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı bu seçimlerin en büyük sürprizlerinden bir tanesini gerçekleştirecektir. Bize dönük beklentilerin farkındayız, bu beklentilerin üstünde bir başarıyla bu seçimlerden çıkacağımıza inanıyoruz. Tüm yurttaşlarımızı Emek ve Özgürlük İttifakı’nı büyütmeye, Emek ve Özgürlük İttifakı’nı güçlendirmeye ve bu ülkeyi bu tek adam rejiminden, bu ucube sistemden kurtarma mücadelesinde bize destek olmaya çağırıyoruz. İnanıyoruz ki Emek ve Özgürlük İttifakı’yla birlikte zafer kazanacağımız bir yürüyüşe başlıyoruz. Hepimizin zaferi şimdiden kutlu olsun.

“TEK ADAM REJİMİNİ GÖNDERECEĞİZ ÜLKEMİZİ AYDINLIK GÜZEL GÜNLERE TAŞIYACAĞIZ”

EHP GENEL BAŞKANI HAKAN ÖZTÜRK: Bu tek adam rejimine karşı tek yumruk ve tek vücut olarak onu göndereceğimizi düşünüyoruz ve bu iradeyi ortaya koyuyoruz. Bunu başarabilmek için şimdi ortaklaştığımız bir partimiz var; Yeşil ve Sol Parti. TİP’li yoldaşlarımızla Emek ve Özgürlük İttifakı’nın içinde hep beraber, tek bir güç olarak Türkiye’deki bütün koşulları, sorunları değiştirmek üzere harekete geçeceğiz. Birlikte değiştirme çabasını bir el daha yükseltmiş olacağız. Bütün bunu gerçekleştirdiğimizde de önümüzde büyük bir ufuk açılacak. Parlamentonun güçlendirilmesi demek bir laf değildir, parlamentoyu güçlendirmek için halkın emekçilerin örgütlü gücünü parlamentoya yansıtmak gerekir. Halkların kardeşliğini, barışı yaratmak gerekir. Konuşarak, müzakere yolu ile çözüm aramayı yaratmak gerekiyor. Kadınların ne kadar büyük sorunlar yaşadığını, kadın cinayetleri ile karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Bunu durduracak bir iradeyi ortaya koymalıyız. Yıkılmayacak kentler yaratmalıyız. Bu seçimlerde gereken başarıyı tekrar göstererek bu tek adam rejimini göndereceğiz ülkemizi aydınlık güzel günlere taşıyacağız.

“SADECE SEÇİM İTTİFAKI DEĞİL, MÜCADELE İTTİFAKI OLARAK DOĞDUK”

EMEP GENEL BAŞKANI ERCÜMENT AKDENİZ: Bu seçime girerken kalan 36 günde bizi bir araya getiren şey; bu memleketin çocuklarının gece yatağa aç girmeleridir. Annelerin çocuklarını sabah okula gönderirken beslenme çantasına ne koyacağım diye düşünmeleridir. Kadına yönelik şiddettir. Domatesin, patlıcanın, biberin, soğanın tane ile tartıldığı bir memleket tablosunu yıkmak için bir araya geldik. Biz sadece bir seçim ittifakı değil bir mücadele ittifakı olarak doğduk. 2023 1 Mayıs’ında bütün Türkiye’yi hem emekçilerin taleplerinin meydanlara döküldüğü bir mücadele gününe çevireceğiz hem de hep birlikte bugünü 14 Mayıs’a bağlayan çok büyük bir politik gösteriyi tüm Türkiye’de gerçekleştireceğiz. Bizim ittifakımızın farkı budur. Asla bu seçimlerin iki kutuplu burjuva ittifakına sıkışmasına izin vermeyeceğiz. Acımızı yasımızı öfke ile coşku birleştiriyoruz, hesap sormak için geliyoruz. Bu seçim tek adam rejiminin gideceği bir seçim olacak. Bu rejimin oylanacağı bir seçim olacak bu nedenle bütün halkımızı kalan 36 günde geceli gündüzlü bir çalışmaya davet ediyoruz. Tek adam gidecek ama yerine ne gelecek? Biz zenginin değil emekçilerin, haklın güldüğü Türkiye için farklı bir programla geliyoruz. Biz bağımsız demokratik, laik bir Türkiye istiyoruz. Kürt sorununun eşit haklar temelinde çözüldüğü demokratik bir Türkiye için yürüyüşümüzü başlatmış bulunuyoruz. Türkiye’nin geleceğinde yeni bir yüzyılın yazımında Emek ve Özgürlük İttifakı olmadan yeni bir tarih yazılamaz o tarihi bizler yazacağız. Halkımızı bu yeni tarihi yazmak üzere mücadeleye çağırıyoruz.

“HALKLARIMIZLA BİRLİKTE, KAZANMAYA İNANIYORUZ”

SOSYALİST MECLİSLER FEDERASYONU SÖZCÜSÜ BARIŞ KAYAOĞLU: Bize göre 2 taraf var; bir tarafta onlar bizim vergilerimizle bulundurdukları imkanları enkaz altındakileri kurtarmak için kullanmayanlar. Halktan çaldıkları ile saray kasasına bağış yapanlar. Yeni rant pazarını paylaşmak için avuçlarını ovuşturanlar, çadır satanlar. Diğer tarafta ise yokluk içinde tüm imkanlarını seferber eden ay sonunu güç bela getirirken deprem bölgelerine gıda ve ihtiyaç malzemeleri gönderen halk var. Bizim tarafımız belli elbette. Tehditlerle, zorbalıkla ve korku imparatorluğu yaratma çabası nafiledir. Söylenecek her söz söylenmiştir bize göre. Emek ve Özgürlük İttifakı kendinden emin ve kararlı adımlarla da yoluna devam ediyor. 14 Mayıs’ta parlamentoda en geniş kesimi en fazla vekille temsil etmeye de kararlıdır. Bize göre söz bitmiştir artık eylem vaktidir. Halklarımızla birlikte kazanacağımıza inanıyoruz.

“EZİLENLERİN İTTİFAKI İLE FAŞİZMİ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖNDERECEĞİZ”

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK PARTİSİ SÖZCÜLER KURULU ÜYESİ PERİHAN KOCA: Emek ve Özgürlük İttifak yan yana geldiği ilk günden itibaren ifade ettiği gibi halkların yegâne çözüm alternatifi olarak kendisini bir kez daha ortaya koymuştur. Bugün içinde olduğumuz siyasal ve toplumsal enkaz, emekçi sınıflara vaat edilen derin yoksulluk cehennemi, haklar ve özgürlükler sorunu öyle yumuşak geçiş programları ile restorasyoncu çözümlerle bertaraf edilebilecek bir kriz aşamasını geçmiş bulunuyor. Yan yana gelişimizin esas meselesi, sadece saray rejimini tarihin çöplüğüne göndermek değildir. Bu kapitalist sömürü düzenine, despotik saltanat makamlarına, bu suç, sömürü ve savaş düzenini tümüyle karşısına alan bir programla, bir halkçı yürüyüşle geliyoruz. Memleketi yeniden kuracak olan, demokratik bir cumhuriyeti inşa edecek insan onuruna yaraşır bir yaşamı inşa edecek olan yegâne program buradadır. Biz bir masa başı ittifak değiliz, sokaklardan, mücadele alanlarında geliyoruz. Halkın, ezilenlerin ittifakı ile faşizmi tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Saray rejimini yıkacağız, 14 Mayıs’ta hep birlikte kazanacağız.

“İKTİDARI GÖNDERMEK YETMEZ AMA DÜZEN DEĞİŞİKLİĞİ ŞARTTIR”

HDP EŞ GENEL BAŞKANI MİTHAT SANCAR: Çalışmalar titizlikle yürütüldü, ortak fikirlerle bir yol bulmaya çalıştık ve bu yolu da nihayet bulduk. Zorlu bir dönemden geçtiğimizi hepimiz biliyoruz. Ülke çok boyutlu krizlerle baş başadır. Bu düzen bu ülkenin ve tolumun en yoksul kesimlerini üzerine çökmüştür. Adeta bir enkaz yığını ile karşı karşıya bırakılmıştır Türkiye halkları. Bizler bu enkazı kaldırma bu yıkımı ve çöküşü onarma ve emeğin, ezilenlerin, dışlananların iradesi ile yeni bir inşa dönemi başlatmak hedefindeyiz. Elbette eleştiriler olacaktır, bunlardan ders çıkarmak ve değerlendirmeler yapmak da bizim görevimizdir. Kaygılar varsa bunları giderme de hepimizin omuzlarındadır. Bu kaygıları gideren bir mutabakat oluşturulduğunu düşünüyoruz, böyle bir ortak irade ortaya çıktığına inanıyoruz. Bütün dönemi geride bırakma ve önümüze bakma zamanıdır. İktidarı göndermek yetmez ama düzen değişikliği için şarttır. Düzenin değişmesi dediğimizde de kastettiğimiz şey; sömürüye, savaşa, talana, yalana dayalı bu rejimin artık tarihin çöp sepetine gönderilmesi gereğidir. 3’üncü yol siyaseti ile yeni yüzyılda demokratik cumhuriyeti inşa etmek için geliyoruz. Bu karanlığı dağıtmak için geliyoruz. Bu konuda irademiz sağlam kararlılığımız tamdır. Dönüşümün merkezi gücü olacak bir temsiliyeti parlamentoya taşımak temel hedefimizdir. Sahadaki çalışmalar yoğunlaştıkça daha önce dile getirilen kaygıların da yersiz olduğunu hep birlikte ortaya koyacağız. Değiştirmeye, hep birlikte kazanmaya geliyoruz.” (ANKA)