TİKA Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı gerçekleştirecek
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TİKA Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı gerçekleştirecek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına sözlü giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfında TİKA Uzman Yardımcısı alınacak. Müracaatlar 09/01/2023 tarihinde başlayacak olup 23/01/2023 tarihinde sona erecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre;  Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata çağrılacak adaylar Başkanlığın web sayfasından ilan edilecek. Adaylar Kariyer Kapısı üzerinden sınava ilişkin bilgileri görüntüleyebilecek.

Giriş sınavı 13-17/02/2023 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:140 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak.

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