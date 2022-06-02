TİGEM Arap tayı satış ihalesi düzenliyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2020-2021 doğumlu 31 baş dişi ve 29 erkek tay olmak üzere toplam 60 baş safkan Arap Tayı’nı tek tek açık arttırma usulü ile satışa çıkardı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale 14 Haziran 2022 Salı günü saat 13.00’de Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü atçılık tesislerinde Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. Tay başına geçici teminat 10 bin TL’dir.

İhaleye ilişkin şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Sultansuyu ve Karacabey Tarım İşletmelerinde görülebilir.

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