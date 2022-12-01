Ticaret Bakanlığı’ndan marketlerde ‘fahiş fiyat’ denetimi

Ticaret Bakanlığı, son günlerde kamuoyuna yansıyan haksız fiyat artışı iddialarına karşı harekete geçerek, marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Kasım’daki Kabine Toplantısı’nın ardından “(Zincir marketlerdeki fiyatlar) Ortaya konan ithamlar, Ticaret Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Ticaret Bakanlığımız bu çerçevede yaptığı hazırlıklar doğrultusunda önümüzdeki günlerde yeni uygulamaları devreye alacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde, Bakanlık İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli başkanlığındaki ekip, Ankara’daki marketlere yönelik fahiş fiyat artışı ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, marketlerde, sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını inceledi.

Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, ürünün etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götürerek fiyatları karşılaştırdı.

Adnan Benli, denetimlere ilişkin basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, Bakanlık olarak Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında fahiş fiyat artışı ve etiket denetimi yaptıklarını söyledi.

Cezalar hakkında bilgi verdi

Denetimlerde, seçtikleri ürünlerin alış ve satış fiyatlarını kontrol ettiklerini belirten Benli, şöyle konuştu:

“İhtiyaç halinde bu ürünlerin alış ve satış faturalarını da düzenlediğimiz tutanağı ekleyerek Bakanlığımız sorumluluğunda kurulu bulunan Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna intikal ediyoruz. Bu kurul, yaptığı incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda, mevzuata herhangi bir aykırılık varsa, fahiş fiyat yapıldığı tespit edilmiş ise bu işletmeler hakkında 14 bin 600 liradan 146 bin 600 liraya kadar cezai işlem uygulamaktadır. Bu fiyatların yeniden değerleme oranı ile güncellenmesi durumunda 2023’te 33 bin lira ile 331 bin lira arasında fahiş fiyat cezası uygulanacaktır. Stokçuluk ile piyasa bozucu eylemlere yönelikte cezai işlem uygulanmaktadır. Piyasa bozucu eylemlerde alt sınır 100 bin lira, üst sınır 2 milyon lira olarak uygulanmaktadır. Bu rakamlar da güncellenecek olup, bu ceza 2023’te 222 bin lira ile 4 milyon 458 bin lira arasında uygulanacaktır.”

Benli, ürünlerin fiyat etiketlerinin ilgili mevzuata uygunluğu, birim fiyat yazılması, değişim tarihi ile kasa ve raf fiyatlarının uygunluğunun kontrol edildiğini, herhangi bir uygunsuzlukta ürün başına 615 lira ceza uygulandığını bildirdi.

81 ilde ulusal ve yerel zincir marketler, üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerinde denetim ve incelemelerini sürdürdüklerini belirten Benli, vatandaşların, karşılaştıkları etiket uygunsuzluklarında Ticaret Bakanlığı il müdürlüklerine başvurabileceklerini, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı’nı arayabileceklerini söyledi.

Benli, gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ticaret Bakanlığımız yeni uygulamaları devreye alacaktır.” ifadesini hatırlatmaları üzerine, “Bu konuda çalışma başlatıldı. Benim bunu zikretmem doğru değil. Bakanlık olarak çalışıyoruz. Yeni uygulamaları devreye aldığımızda sizinle paylaşacağız.” dedi. (AA)