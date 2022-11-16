Ticaret Bakanlığı, 2.500 Sözleşmeli Personel alacak
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Ticaret Bakanlığı, 2.500 Sözleşmeli Personel alacak

Ticaret Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle 2.500 Sözleşmeli Personel alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Başvurular dijital ortamda 21.11.2022-30.11.2022 tarihleri arasında son başvuru tarihi itibarıyla saat 17:00’a kadar alınacak. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

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Ticaret Bakanlığı, 2.500 Sözleşmeli Personel alacak
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