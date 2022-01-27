THY’nin yeni yönetimi belli oldu

Türk Hava Yolları’nda istifa eden İlker Aycı’nın yerine yönetim kurulu başkanlığına Ahmet Bolat getirildi.

Türk Hava Yolları’nda (THY) İlker Aycı’nın istifasının ardından boşalan yönetim kurulu başkanlığı koltuğuna Ahmet Bolat oturdu.

Karar, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında alındı.

Bolat, THY’de Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Görkem Aksoy’un yerine de THY eski Entegre Operasyon Kontrol Başkanı Fatih Kaçmaz getirildi.

Öte yandan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Akpınar’ın da istifa ettiği ve yerine İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Aydagiç’in geldiği öğrenildi.

AHMET BOLAT KİMDİR?

1959 Konya doğumlu olan Prof. Dr. Ahmet Bolat İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1984’te ABD’de Stanford Üniversitesi’nde Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisansını, 1988’de University of Michigan’da Endüstri ve Operasyonlar Mühendisliği bölümünde doktorasını tamamladı.

Bolat iş hayatına 1981’de Yıldız Kalıp Şirketi’nde tasarım ve üretim mühendisi olarak başladı. 1985 ve 1988 yılları arasında University of Michigan’da araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve yardımcı doçent görevlerinde bulundu. 1988’den 2005’e kadar olan dönemde Riyad King Saud University’de yardımcı doçent, doçent ve profesör pozisyonlarında görev aldı.

Yeni görevine atanana dek THY A.O’nda Yatırım Yönetimi, Uluslararası ilişkiler ve Anlaşmalar ile İnovasyon ve Projeler Başkanlıklarından sorumlu Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji Yardımcısı olarak çalıştı.