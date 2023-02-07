THY’den sosyal medya paylaşımlarına ilişkin uyarı
Haberler Gündem

THY’den sosyal medya paylaşımlarına ilişkin uyarı

Türk Hava Yolları, (THY) yardım amaçlı olarak deprem bölgesine giden uçaklar konusunda yapılan sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

THY’nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “Vatandaşlarımızın dikkatine; Sosyal mecralarda ve WhatsApp gruplarında markamıza yönelik asılsız içerikler paylaşıldığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın resmi hesaplarımız dışında paylaşılan bilgilere itibar etmemelerini önemle rica ederiz” ifadesi kullanıldı.

(AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
İşte 10 ildeki depremzedelerin kullanımına açılan tesis ve salonlar

İşte 10 ildeki depremzedelerin kullanımına açılan tesis ve salonlar

27 saat sonra gelen kurtuluş!

27 saat sonra gelen kurtuluş!

Hatay’dan iyi haber: Biri çocuk dört kişi kurtarıldı

Hatay’dan iyi haber: Biri çocuk dört kişi kurtarıldı

THY’den sosyal medya paylaşımlarına ilişkin uyarı
Gündem