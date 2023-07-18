Thodex davasında mütalaa açıklandı: İstenen cezalar belli oldu

Arnavutluk Adalet Bakanlığınca iadesinin ardından getirildiği Türkiye’de tutuklanan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 7’si tutuklu 21 sanığın dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanık ve bir kısım müşteki ile tarafların avukatları katıldı.

Tutuklu sanıkların 2’sinin Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki son görüşünü açıkladı.

Mütalaada, Faruk Fatih Özer’in, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından 12 bin 142 yıldan, 40 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Duruşma cumhuriyet savcısının mütalaasını okumasıyla sürüyor.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kripto paranın ne olduğu, Bitcoin’in yasal statüsü, kripto borsalarında nasıl işlem yapıldığı ve borsalar arasındaki farklılıklar anlatılıyordu.

Thodex isimli şirketin 400 bin lira sermayeyle Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu aktarılan iddianamede yer alan MASAK raporuna göre, Thodex platformunun müştekileri iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydediliyordu.

MASAK raporunda sanık Faruk Fatih Özer’in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bu transferlerin önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer’in ticari merkezi Malta’da bulunan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği belirtiliyordu.

Bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna dikkati çekilen iddianamede Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 7’si tutuklu 21 sanık hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından 12 bin 164’er yıldan 40 bin 562’er yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Faruk Fatih Özer 23 Nisan’da tutuklanmıştı

Dosyada firari sanık olarak aranan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos’ta Arnavutluk’ta yakalanmıştı.

Arnavutluk’taki Dıraç Temyiz Mahkemesinin iade kararının ardından 20 Nisan’da ülkeye getirilen Özer’in, 23 Nisan’da sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı’nda nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

(AA)