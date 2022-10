The Bodrum Cup ilk etap yarışlarıyla başladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 34’üncüsü gerçekleştirilen ‘American Hospital The Bodrum Cup’ yelken yarışları Bodrum-Çökertme etabıyla start verdi. 70 teknenin yarışa katıldığı etapta yaklaşık 1500 yarışçı kıyasıya mücadeleye başladı. Uluslararası anlamda yüksek katılımın olduğunu söyleyen The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, “Ege ve Akdeniz kıyılarındayız ve yarışlar 5 etaptan oluşuyor. 5 gün boyunca toplam 80 millik bir parkurda yarışacağız. Bodrum Cup tam bir deniz festivali” dedi.

Bodrum’da, bu yıl 34’üncüsü gerçekleştirilen American Hospital The Bodrum Cup yelken yarışlarında günün ilk startı verildi. Start törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, The Bodrum Cup Komite Başkanı Süleyman Uysal, yarışçılar ve katılımcılar katıldı. Karaada yakınlarında yelkenli tekne üzerinden protokol üyeleri denize çelenk bıraktı, akabinde saygı duruşunda bulunuldu. Sirenlerin çalmasıyla birlikte 34’üncü The Bodrum Cup yelken yarışlarının Bodrum-Çökertme etabı başlamış oldu. Bu kapsamda, ilk etap yarışına 70 tekne ve yaklaşık 1500 yarışçı katıldı.

‘MAVİYİ KORUYALIM’

Sürdürülebilir mavinin önemine değinen The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, “Çok güzel bir Bodrum sabahında yine hep birlikteyiz. 34’üncü yılımıza başlıyoruz, Bodrum Cup 34 yaşında. 70 yarışan tekne, organizasyon tekneleri ve onların destekçi tekneleriyle beraber 100’ün üzerinde çok güzel bir ekiple birlikte Bodrum’dan açılıyoruz. Ege ve Akdeniz kıyılarındayız ve yarışlar 5 etaptan oluşuyor. 5 gün süresi boyunca toplam 80 millik bir parkurda yarışacağız. Bodrum Cup tam bir deniz festivali, bu yılki bütün anonslarımızda hep şunu söyledik. Akdeniz milyonlarca insana ekmek kapısı ama sürdürebilirlik açısından bizim Akdeniz’i korumamız gerekiyor. Maviyi korursak bizden sonraki nesiller de Akdeniz’in nimetlerinden faydalanıp geçinebilecekler. O yüzden The Bodrum Cup olarak diyoruz ki; maviyi koruyalım. The Bodrum Cup’ı 34 yıldır yabancı konuklar ve yarışçılar ile birlikte yapıyoruz. Bu yıl da 17 yabancı bayraklı yarış yatımız ve yaklaşık 100’ün üzerinde yabancı misafirimiz katılıyor” dedi.

The Bodrum Cup Komite Başkanı Süleyman Uysal ise “34’üncü The Bodrum Cup’ın bugün yarış günü, Bodrum Karaada önünden startı vereceğiz. Bu yıl bizim için çok önemli bir sene, pandemiden sonra önemli katılımcıların oluştuğu bir yıl oldu. Dolayısıyla çok ciddi bir filo kalabalığı ve katılımcıyla 34’üncü The Bodrum Cup’ın bugün startını veriyor olacağız. Dün akşam yarışmacılarımızla beraberdik. Herkes inanılmaz heyecanlı, yabancı katılımcı sayımız tekrar artışta. Bugün itibariyle yaklaşık 1500 yarışçı deniz üzerinde” diye konuştu. (DHA)