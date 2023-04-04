TFF yineledi: 11 kulübün kararın değişmemesi yönünde yazılı beyanı var

Futbol Federasyonu’nun Hatayspor ve Gaziantep FK’nın ligden çekilmesi sonrasında aldığı “Bundan sonraki maçları hükmen yenik sayılacak” kararına Beşiktaş Kulübü’nün tepkisi devam ederken, TFF bir açıklama daha yaptı. Yapılan açıklamada Tahkim Kurulu’na hiç bir kulüpten itiraz yapılmadığının altı çizilerek şöyle denildi:

“TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan ve 12.02.2023 tarihinde TFF resmi web sitesinden duyurulan kararlar kamuoyuna ilan edilmiştir.

Bu tarihten itibaren, Türkiye Futbol Federasyonu’nun bağımsız yargı kurullarından Tahkim Kurulu’na hiçbir kulüpten resmi bir itiraz başvurusu yapılmamıştır.

Ayrıca Sayın Başkanımızın dün gerçekleştirilen basın toplantısında da tekrar ettiği üzere 11 Süper Lig Kulübümüzün TFF’nin almış olduğu kararın değişmemesi yönündeki yazılı beyanları doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu’nun, kimseye ve hiçbir kulübe ayrıcalık göstermeden aldığı kararlarda bir değişiklik olmayacağını bir kez daha kamuoyunun bilgilerine sunarız.” (DHA)